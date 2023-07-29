В Хоккейном союзе Словении заявили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в КХЛ

В Хоккейном союзе Словении заявили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Хоккейный союз Словении не вмешивается в решение хоккеистов, в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих», — приводит слова пресс-службы союза ТАСС.

Напомним, что 29 июня правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. А представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Ранее Ян Дрозг заявил, что в Словении положительно относятся к его желанию выступать за российский клуб.