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В Хоккейном союзе Словении заявили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в КХЛ

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В Хоккейном союзе Словении заявили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В Хоккейном союзе Словении заявили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в КХЛ
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«Хоккейный союз Словении не вмешивается в решение хоккеистов, в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих», — приводит слова пресс-службы союза ТАСС.

Напомним, что 29 июня правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. А представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Ранее Ян Дрозг заявил, что в Словении положительно относятся к его желанию выступать за российский клуб.

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