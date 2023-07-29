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«Ювентус» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

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«Ювентус» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА после отстранения от еврокубков на один год.
«Ювентус» не будет подавать апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков
  • Legion-Media

«Мы не согласны и по‑прежнему твёрдо убеждены в правильности наших действий.

Но мы решили не обжаловать это решение. Подача апелляции усилила бы неопределённость в отношении нашего возможного участия в еврокубках в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Напомним, что клуб обвиняют в многочисленных финансовых нарушениях. В связи с этим руководители туринцев Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в отставку в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заплатит штраф €20 млн.

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