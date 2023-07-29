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Хачанов вернулся к тренировкам после травмы

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Россиянин Карен Хачанов начал подготовку к возвращению в тур Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2023 после травмы.

«Очень счастлив вернуться на корт спустя семь недель», — написал Хачанов в социальных сетях.

Серебряный призёр Олимпиады дал понять, что снялся с турнира в Лос-Кабосе (Мексика), поскольку не был готов к нему на сто процентов.

27-летний россиянин восстанавливается после стрессового перелома. По этой причине он пропустил Уимблдон. Теннисист занимает 11-е место в рейтинге ATP.

Ранее Андрей Ольховский выразил мнение, что Хачанов должен как можно скорее залечить свою травму.






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