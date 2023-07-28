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FIE: отмена дисквалификации Харлан соответствует олимпийскому духу

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Временный глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис не видит каких-либо серьёзных нарушений в снятии дисциплинарных санкций с украинки Ольги Харлан.

«После консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — цитирует Кациадакиса пресс-служба FIE.

Также в федерации подчеркнули, что Харлан была дисквалифицирована в полном соответствии с регламентом организации.

Украинская саблистка 27 июля не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира в Милане. Завершив поединок, Смирнова хотела подойти к Харлан, но та выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе, после чего покинула дорожку. Украинку дисквалифицировали.

28 июля МОК выдал Харлан автоматическое право выступить на ОИ-2024 после скандала со Смирновой. Позже FIE отменила дисквалификацию украинки. Харлан допущена к командному турниру чемпионата мира.

Ранее Яна Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024.

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