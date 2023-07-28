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Якименко: допуск Харлан — очень хитрое решение МОК

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Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко высказался по поводу новости о возможной отмене МОК дисквалификации украинки Ольги Харлан.
Якименко: допуск Харлан — очень хитрое решение МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард ещё никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Ольга Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, чёрная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — сказал Якименко RT.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на новость о возможной отмене МОК дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

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