Якименко: допуск Харлан — очень хитрое решение МОК

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко высказался по поводу новости о возможной отмене МОК дисквалификации украинки Ольги Харлан.

«Это экстраординарный случай, потому что на моей памяти так уайлд-кард ещё никому не выдавали. И тем интереснее будет следить за продолжающимися соревнованиями. Будет ли Ольга Харлан выступать за сборную Украины дальше? По идее, чёрная карточка исключает такую возможность. И если украинцы будут фехтовать без Харлан, то их шансы отобраться на Игры значительно уменьшаются. В таком случае она поедет на Олимпиаду в Париж одна. Очень хитрое решение со стороны МОК», — сказал Якименко RT.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на новость о возможной отмене МОК дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.