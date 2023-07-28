Чен — о возможной отмене дисквалификации Харлан: МОК пляшет под украинскую дудку

Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на новость о возможной отмене МОК дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.

«Это вопиющее нарушение всех спортивных правил. Просто отвратительно! Нашей команде вместе с юристами нужно подать официальный протест. И тогда, может быть, Ольгу Харлан настигнет серьёзная дисквалификация. А пока мы будем наблюдать, как МОК пляшет под украинскую дудку. Дожили до того, что МОК превратился в сборище подкаблучников», — заявила Чен RT.

Ранее Егорян назвала беспределом решение МОК предоставить Харлан квоту на Олимпиаду-2024.