Непряева — о мотивации: тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о мотивации во время отстранения от международных соревнований.

«Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит. Насчёт мотивации: я всё-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию», — приводит слова Непряевой ТАСС.

27-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года. Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22.

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Большунов и Непряева победили в масс-старте на лыжероллерном фестивале.