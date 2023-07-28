Узнать больше

Непряева — о мотивации: тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о мотивации во время отстранения от международных соревнований.

«Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит. Насчёт мотивации: я всё-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернёмся на международные турниры в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию», — приводит слова Непряевой ТАСС.

27-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2022 года. Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22.  

Напомним, что российские лыжники не выступают на международных турнирах по решению FIS.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Большунов и Непряева победили в масс-старте на лыжероллерном фестивале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить