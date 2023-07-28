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Тренер Андреевой считает, что Мирре нужно улучшить все элементы игры

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Жан-Рене Лиснар, тренер Мирры Андреевой, считает, что россиянка должна будет вырасти в теннисистку самого высокого уровня.

«Прибавлять надо во всём, притом что у неё неограниченный потенциал. Ей надо немного прибавить в атлетизме, мощи ударов, а также укороченных ударах и игре с лёта», — цитирует Лиснара «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подача у Андреевой очень хороша.

«Но ещё есть приличный резерв для роста. Для меня это суперэмоциональный проект, я очень хочу помочь этому прогрессу», — заключил Лиснар.

Андреева занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя теннисистка в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии 2023 года уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Ранее Лиснар опроверг информацию о том, что Андреева намерена начать выступать за другую страну.

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