Тренер Андреевой считает, что Мирре нужно улучшить все элементы игры
«Прибавлять надо во всём, притом что у неё неограниченный потенциал. Ей надо немного прибавить в атлетизме, мощи ударов, а также укороченных ударах и игре с лёта», — цитирует Лиснара «Спорт-Экспресс».
По его мнению, подача у Андреевой очень хороша.
«Но ещё есть приличный резерв для роста. Для меня это суперэмоциональный проект, я очень хочу помочь этому прогрессу», — заключил Лиснар.
Андреева занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя теннисистка в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии 2023 года уступила соотечественнице Алине Корнеевой.
Ранее Лиснар опроверг информацию о том, что Андреева намерена начать выступать за другую страну.