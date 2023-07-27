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Тренер Андреевой: Мирра не говорила о желании выступать за другую страну

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Жан-Рене Лиснар, тренер Мирры Андреевой, опроверг информацию о том, что российская теннисистка намерена начать выступать за другую страну.
Тренер Андреевой: Мирра не говорила о желании выступать за другую страну
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом», — цитирует Лиснара «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Федерация тенниса Франции точно этого не делала.

«Она никому ничего подобного не предлагает, по крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно», — добавил тренер.

По информации Tennis World USA, Андреева хочет получить французское гражданство.

Андреева занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя теннисистка в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии 2023 года уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

Ранее сообщалось, что Андреева проиграла Анне Бондарь и не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне.

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