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Попов назвал сложным вопрос допуска российских пловцов на Олимпиаду

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов высказался о возможном допуске российских пловцов на Олимпийские игры.
Попов назвал сложным вопрос допуска российских пловцов на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru

«Сложный вопрос. Это зависит слишком от многих вещей. Мне, кстати, непонятно: все разговоры о нейтральном статусе — не решение спортивного арбитражного суда, а всего лишь рекомендация. Почему мы должны ей следовать? В общем, куда ни ткни, слишком много нестыковок», — сказал Попов в интервью RT.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

25 июля появилась информация, что World Aquatics примет решение по возможному допуску россиян к турнирам позднее в 2023 году.

Ранее Попов предположил, почему Клименту Колесникову будет сложно завоевать золото на Играх в Париже в случае допуска россиян.

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