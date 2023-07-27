Попов предположил, что Колесникову будет сложно завоевать золото на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов предположил, почему Клименту Колесникову будет сложно завоевать золото на Играх в Париже в случае допуска россиян.

«Боюсь, что эта задача может оказаться труднее, чем нам это представляется сейчас. Потому что к Играм в плавании на спине с большой долей вероятности появятся новые действующие лица. ЧМ в Фукуоке это, скорее всего, и покажет. Плюс Климент не молодеет, ему с каждым годом становится сложнее.

У Колесникова на олимпийских дистанциях не было серьёзных результатов ни в этом году, ни в прошлом. А прыгнуть с места выше головы в плавании удаётся далеко не всегда», — сказал Попов в интервью RT.

Колесников одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию и показал лучший результат сезона в мире. Колесников проплыл 100-метровку за 51,82 секунды.

Ранее Колесников заявил, что не планирует завершать карьеру в случае недопуска к Олимпиаде в Париже.