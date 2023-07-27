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Пловец Колесников не намерен завершать карьеру в случае недопуска к Олимпиаде — 2024

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Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников заявил, что не планирует завершать карьеру в случае недопуска к Олимпиаде в Париже.
Пловец Колесников не намерен завершать карьеру в случае недопуска к Олимпиаде — 2024
  • РИА Новости

«Нет, таких мыслей нет в силу того, что у нас появляется всё больше и больше альтернатив. С одной стороны, хочется выступать с иностранцами, конкурировать именно в одном месте и в одно время, но если так всё складывается…», — цитирует Колесникова РИА Новости

Спортсмен одержал победу на дистанции 100 м на спине в финале Кубка России по плаванию и показал лучший результат сезона в мире. Колесников проплыл 100-метровку за 51,82 секунды. Второе место занял Евгений Рылов (+0,98). Третье — Мирон Лифинцев (+1,14). 23-летний пловец показал лучший результат сезона в мире. 

На ЧМ, который на данный момент проходит в Японии, американец Райан Мёрфи с результатом 52,22 секунды занял первое место на дистанции 100 м на спине.

Ранее россиянин Илья Бородин одержал победу на Кубке России по плаванию.

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