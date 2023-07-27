Гендиректор «Сочи» назвал вбросами информацию об интересе клуба к Черчесову
- РИА Новости
«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».
На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счётом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира.
После матча венгерский клуб объявил об увольнении Черчесова.
Ранее сообщалось, что Черчесов не станет возглавлять «Аль-Ахли».