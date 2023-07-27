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Гендиректор «Сочи» назвал вбросами информацию об интересе клуба к Черчесову

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи об интересе клуба к Станиславу Черчесову.
Гендиректор «Сочи» назвал вбросами информацию об интересе клуба к Черчесову
  • РИА Новости

«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счётом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира.

После матча венгерский клуб объявил об увольнении Черчесова.

Ранее сообщалось, что Черчесов не станет возглавлять «Аль-Ахли».

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