«Чемпионат»: Черчесов не получал предложения от «Аль-Ахли»

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов не получал предложений от «Аль-Ахли».

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации «Матч ТВ», к 59-летнему россиянину есть интерес со стороны разных клубов, но он не будет принимать поспешных решений.

На прошлой неделе «Ференцварош» дома проиграл фарерскому «Клаксвику» со счётом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После матча венгерский клуб объявил об увольнении Черчесова.

Ранее Черчесов заявил, что пока не думает о новой работе.