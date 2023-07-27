Попов объяснил, как Маршану удалось побить рекорд Фелпса

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов объяснил, как Леону Маршану удалось побить мировой рекорд Майкла Фелпса на дистанции 400 м комплексом.

«Касаемо рекордов Майкла: всем, кто с ним плавал, было психологически тяжело даже представить, что они могут когда-нибудь быть побиты. Но Маршан — парень уже совсем другого поколения.

В чём его коронка, я просто не знаю — об этом надо с Бобом Боумэном разговаривать. Но сильные стороны — ещё не залог успеха. Боумэн умеет заставить человека правильно работать. Сейчас Маршан поймал кураж, думаю, ему вполне по силам побить рекорд Райана Лохте на 200 м комплексом, а 400 м проплыть из четырёх минут. Он же совсем свежий парень в плане психики, молодой. Появился перед Играми в Токио, если не ошибаюсь», — сказал Попов в интервью RT.

Маршан на первенстве планеты по плаванию 2023 года в японской Фукуоке победил в финальном заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием с результатом 4 минуты 2,50 секунды.

Предыдущий мировой рекорд был — 04.03,84.

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