Tuttomercatoweb: руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак»
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Как сообщает Tuttomercatoweb, таким образом руководство лондонского клуба хочет заставить 27-летнего колумбийца перейти в «Спартак».
По информации источника, предложение московского клуба полностью устраивает «шпор», но сам защитник выступает против перехода.
Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает переговоры с защитником «Тоттенхэма» Санчесом.