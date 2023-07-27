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Tuttomercatoweb: руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак»

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Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес отстранён от тренировок.
Tuttomercatoweb: руководство «Тоттенхэма» пытается вынудить Санчеса перейти в «Спартак»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Tuttomercatoweb, таким образом руководство лондонского клуба хочет заставить 27-летнего колумбийца перейти в «Спартак».

По информации источника, предложение московского клуба полностью устраивает «шпор», но сам защитник выступает против перехода.

Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает переговоры с защитником «Тоттенхэма» Санчесом.

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