Видаль: «Спартак» продолжает переговоры с защитником «Тоттенхэма» Санчесом

Журналист и заместитель главного редактора журнала Weekend Sport Себастьян Видаль опроверг информацию о срыве возможного трансфера центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

Вариант с потенциальным переездом в Российскую премьер-лигу является самым вероятным для футболиста, сообщает журналист в Twitter.

Как сообщает The Guardian, Английская премьер-лига (АПЛ) будет всячески препятствовать трансферу. По информации источника, 27-летний колумбиец отклонит предложение красно-белых и рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.

В сезоне-2022/23 27-летний игрок провёл за «Тоттенхэм» 18 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандо Вильярреал, агент Санчеса, сообщил о срыве трансфера своего клиента в «Спартак».