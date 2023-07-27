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Майдана станет секундантом Пучеты в поединке с Хатаевым

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Экс-чемпион мира по версии WBA в двух весовых категориях Маркос Майдана впервые посетит Россию.
Майдана станет секундантом Пучеты в поединке с Хатаевым
  • © Pravda

Боксёр приедет вместе с участником главного боя турнира Pravda Boxing в Москве 4 августа Эмилиано Пучетой и будет секундировать его на турнире в поединке с россиянином Шамилем Хатаевым.

Майдана известен своими боями с Эриком Моралесом, а также поединками с Флойдом Мейвезером, в котором аргентинский боксёр выбил «зуб Мейвезера», который позже носил как кулон. Аргентинец объявил о завершении карьеры в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на турнире ACA 161 планируется провести шесть поединков в Гран-при различных весовых категорий.

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