Поздняков: ОКР не может исключить Исинбаеву из исполкома, пока она является членом МОК
- РИА Новости
«Ни в коем случае не можем исключить Исинбаеву из исполкома ОКР. В соответствии с уставом член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — цитирует Позднякова РИА Новости.
17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.
41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.
Ранее сообщалось, что Исинбаева зарегистрирована на Тенерифе.