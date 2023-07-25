El Digital Sur: Исинбаева зарегистрирована на Тенерифе и владеет там элитной недвижимостью

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева зарегистрирована на Тенерифе.

Как сообщает El Digital Sur, бывшая спортсменка владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Также олимпийская чемпионка владеет собственностью в курортном городке Кальяо Сальвахе и автомобилем, который зарегистрирован на имя супруга, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов МОК в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. 41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой.