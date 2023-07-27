Винер: у Африки огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о желании поработать с африканскими гимнастками.

«Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с выдающимися, можно сказать, гениальными спортсменами. Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки», — цитирует Винер ТАСС.

24 июля стало известно, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) обсудит вопрос участия россиян в соревнованиях 1—2 декабря.

European Gymnastics в марте продлил санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Международная федерация гимнастики (FIG) 19 июля допустила атлетов из России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.