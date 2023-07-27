Российская прыгунья в высоту Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова выступила в поддержку Елены Исинбаевой.

«Она могла спокойно уйти в 25, и плевать на этот спорт. Но не ушла — потому что ответственность за страну. Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Надо прекратить травлю», — цитирует Купцову «Спорт-Экспресс».

17 июля стало известно, что Исинбаева возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре. Также бывшая спортсменка сказала, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер.

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее депутат Государственной думы России и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что российские спортсмены должны серьёзнее относиться к своим высказываниям на фоне мировых событий.