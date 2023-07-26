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Валуев призвал российских спортсменов «следить за языком»

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Депутат Государственной думы России и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что российские спортсмены должны серьёзнее относиться к своим высказываниям на фоне мировых событий.
Валуев призвал российских спортсменов «следить за языком»
  • РИА Новости

«Спортсмены что‑то недопонимают. Но во время серьёзных событий в мире надо им всё же почитать что‑то серьёзное о политике, а не только нечто гламурное. Недавно сам я видел, что в сборной ребят инструктировали о провокациях. Некоторые восприняли это с ухмылкой», — приводит слова «Матч ТВ».

Депутат заявил, что спортсмены должны понимать последствия того, о чём говорят.

«Ребята, следите за своим языком. Будьте добры, понимайте предмет того, о чём вы говорите. Или просто хотя бы молчите. Идеологическое оружие направлено против России. Если хоть одно мнение спортсмена не ложится в помощь нашей стране, то говорить на Западе будут только об этом», — сказал он.

17 июля российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин осудил Исинбаеву за отношение к воинскому званию и гражданской позиции.

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