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В Лужниках открылся первый российско-китайский форум «Здоровье. Образ. Жизнь»

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В Лужниках открылся первый российско-китайский форум «Здоровье. Образ. Жизнь», в рамках которого проводится III фестиваль «Кубок Конфуция».
В Лужниках открылся первый российско-китайский форум «Здоровье. Образ. Жизнь»
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

12 команд из шести регионов России демонстрируют свои навыки в китайском национальном виде спорта кунг-фу, который развивается в 89 регионах России.

«Событие подтвердило, что повестка спорта не ограничивается медалями профессионального спорта. Спорт и физкультура начинаются с основ здорового питания и распространяют свое влияние вплоть до сохранения культурной идентичности и защиты национальных интересов страны», — цитирует Романа Терюшкова, принявшего участие в церемонии открытия, пресс-служба комитета Госдумы по спорту.

Он также отметил, что развитие отношений с Китаем — одно из приоритетных направлений международного сотрудничества российского спорта.

Ранее в Федерации гандбола России (ФГР) сообщили, что женская национальная сборная сыграет два товарищеских матча с командой Китая.

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