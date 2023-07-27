Навка: Коган с ФФККР сейчас много работает, чтобы вернуть россиян на мировую арену
- РИА Новости
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«Благодаря своей любви к фигурному катанию, профессионализму он достигает больших результатов для этого вида спорта. Кроме того, он искренне заботится о фигуристах, думает и о будущем спортсменов, сейчас с командой он много работает, чтобы вернуть российское фигурное катание на мировую арену», — цитирует Навку ТАСС.
Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.
Ранее Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.