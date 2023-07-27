Навка: Коган с ФФККР сейчас много работает, чтобы вернуть россиян на мировую арену

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о большой работе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и её генерального директора Александра Когана по возвращению отечественных спортсменов на международную арену.

«Благодаря своей любви к фигурному катанию, профессионализму он достигает больших результатов для этого вида спорта. Кроме того, он искренне заботится о фигуристах, думает и о будущем спортсменов, сейчас с командой он много работает, чтобы вернуть российское фигурное катание на мировую арену», — цитирует Навку ТАСС.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.