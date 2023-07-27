Mercado da Bola: Вендел встретится с руководством «Зенита» в июле и обсудит своё будущее

Полузащитник «Зенита» Вендел проведёт вместе с агентом встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим.

Соглашение о переговорах между сторонами будет достигнуто до конца недели, сообщает Mercado da Bola.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» не стал принимать предложение от «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела.