Силва: «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу

«Зенит» не стал принимать предложение от «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела.

Санкт-петербургский клуб не отдаст своего игрока дешевле €20 млн, сообщает журналист Гильерме Силва в Twitter.

Отмечается, что клубы продолжают переговоры по трансферу хавбека.

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» предложил €10 млн «Сан-Паулу» за Родриго Нестора.