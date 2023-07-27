Виейра: «Зенит» предложил €10 млн «Сан-Паулу» за Нестора
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Бразильский клуб устроило предложение, но сделка состоится только в случае ухода во «Фламенго» Вендела и/или Клаудиньо, сообщает журналист Алешандр Виейра в Twitter.
В сезоне-2022/23 бразилец провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Сан‑Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года.
Ранее футбольный агент Джулиано Бертолуччи прокомментировал информацию об интересе к нападающему португальской «Бенфики» Давиду Нересу со стороны петербургского «Зенита».