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Виейра: «Зенит» предложил €10 млн «Сан-Паулу» за Нестора

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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестора.
Виейра: «Зенит» предложил €10 млн «Сан-Паулу» за Нестора
  • globallookpress.com
  • © Adriana Spaca/SPP

Бразильский клуб устроило предложение, но сделка состоится только в случае ухода во «Фламенго» Вендела и/или Клаудиньо, сообщает журналист Алешандр Виейра в Twitter.

В сезоне-2022/23 бразилец провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Сан‑Паулу» рассчитан до 28 февраля 2028 года.

Ранее футбольный агент Джулиано Бертолуччи прокомментировал информацию об интересе к нападающему португальской «Бенфики» Давиду Нересу со стороны петербургского «Зенита».

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