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Французский Дембеле подписал четырёхлетний контракт с клубом «Аль-Иттифак»

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Бывший нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в «Аль-Иттифак».
Французский Дембеле подписал четырёхлетний контракт с клубом «Аль-Иттифак»
  • AP
  • © Luis Vieira

Контракт 27-летнего француза рассчитан на четыре года, сообщается в официальном Twitter клуба. 

В минувшем сезоне футболист провёл за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. 

Дембеле является трёхкратным чемпионом Шотландии в составе «Селтика» и чемпионом Испании с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем». 

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