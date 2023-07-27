Французский Дембеле подписал четырёхлетний контракт с клубом «Аль-Иттифак»
- AP
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Контракт 27-летнего француза рассчитан на четыре года, сообщается в официальном Twitter клуба.
В минувшем сезоне футболист провёл за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Дембеле является трёхкратным чемпионом Шотландии в составе «Селтика» и чемпионом Испании с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем».