Французский Дембеле подписал четырёхлетний контракт с клубом «Аль-Иттифак»

Бывший нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в «Аль-Иттифак».

Контракт 27-летнего француза рассчитан на четыре года, сообщается в официальном Twitter клуба.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Лион» 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Дембеле является трёхкратным чемпионом Шотландии в составе «Селтика» и чемпионом Испании с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем».