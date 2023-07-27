Узнать больше

Карпин: был более агрессивный план на игру с «Рубином», но не получилось

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, каким был план на игру первого тура Пути РПЛ Кубка России с «Рубином».

«Я в перерыве не говорил ни одного слова. План был более агрессивный, но не получилось. Футболисты из дубля делали, что могли», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Иван Комаров. Следующий матч в Кубке России ростовчане проведут против «Урала», а «Рубин» встретится с «Локомотивом».

Ранее глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне объяснил, почему национальная команда не сыграет со сборной России в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить