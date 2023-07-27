Карпин: был более агрессивный план на игру с «Рубином», но не получилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, каким был план на игру первого тура Пути РПЛ Кубка России с «Рубином».

«Я в перерыве не говорил ни одного слова. План был более агрессивный, но не получилось. Футболисты из дубля делали, что могли», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Иван Комаров. Следующий матч в Кубке России ростовчане проведут против «Урала», а «Рубин» встретится с «Локомотивом».

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