Карпин: был более агрессивный план на игру с «Рубином», но не получилось
«Я в перерыве не говорил ни одного слова. План был более агрессивный, но не получилось. Футболисты из дубля делали, что могли», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Иван Комаров. Следующий матч в Кубке России ростовчане проведут против «Урала», а «Рубин» встретится с «Локомотивом».
Ранее глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне объяснил, почему национальная команда не сыграет со сборной России в 2023 году.