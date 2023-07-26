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Сборная Сенегала по футболу не сыграет с Россией в 2023 году

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Глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне объяснил, почему национальная команда не сыграет со сборной России в 2023 году.
Сборная Сенегала по футболу не сыграет с Россией в 2023 году
  • РИА Новости

«В 2023 году будет сложно организовать игру, так как у нас начнутся отборочные матчи чемпионата мира, после чего стартует Кубок Африки», — приводит слова Тиуне Sport24.

По его словам, в 2024 году встреча может состояться.

«Будем вести переговоры с российской стороной по этому вопросу», — заявил он.

После отстранения российских команд от международных соревнований подопечные Валерия Карпина сыграли пять товарищеских игр — со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что сборная Египта по футболу отказалась от матча с Россией.

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