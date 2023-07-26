Сборная Сенегала по футболу не сыграет с Россией в 2023 году
- РИА Новости
«В 2023 году будет сложно организовать игру, так как у нас начнутся отборочные матчи чемпионата мира, после чего стартует Кубок Африки», — приводит слова Тиуне Sport24.
По его словам, в 2024 году встреча может состояться.
«Будем вести переговоры с российской стороной по этому вопросу», — заявил он.
После отстранения российских команд от международных соревнований подопечные Валерия Карпина сыграли пять товарищеских игр — со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
Ранее сообщалось, что сборная Египта по футболу отказалась от матча с Россией.