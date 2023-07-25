Египетская футбольная ассоциация сообщила о невозможности проведения матча с Россией

Египетская футбольная ассоциация высказалась относительно возможного товарищеского матча с национальной командой России.

«Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна ФИФА. Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА», — цитирует Sport24 пресс-службу Египетской футбольной ассоциации.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени снимет санкции с России.