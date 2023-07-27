Узнать больше

В парках Москвы будут организованы фотовыставки, посвящённые регби

Короткая ссылка
В семи московских парках будут представлены фотовыставки, посвящённые регби.

Букмекерская компания PARI и Федерация регби России организуют серию выставок в семи московских парках: ВДНХ (до 13 августа), парке «Сокольники» (до 17 августа), Измайловском (с 1 по 25 августа) и Филёвском (с 1 по 15 августа) парках, а также в саду имени Баумана (с 1 по 25 августа), парке Лужкова (с 1 по 31 августа) и парке «Красная Пресня» (до 9 августа).

На красочно оформленных стендах организаторы представят главные события в истории регби в России, а также познакомят посетителей с базовыми правилами и терминологией игры.

Ранее сообщалось, что российская федерация сёрфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту города Москвы проведёт международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить