В парках Москвы будут организованы фотовыставки, посвящённые регби

В семи московских парках будут представлены фотовыставки, посвящённые регби.

Букмекерская компания PARI и Федерация регби России организуют серию выставок в семи московских парках: ВДНХ (до 13 августа), парке «Сокольники» (до 17 августа), Измайловском (с 1 по 25 августа) и Филёвском (с 1 по 15 августа) парках, а также в саду имени Баумана (с 1 по 25 августа), парке Лужкова (с 1 по 31 августа) и парке «Красная Пресня» (до 9 августа).

На красочно оформленных стендах организаторы представят главные события в истории регби в России, а также познакомят посетителей с базовыми правилами и терминологией игры.

Ранее сообщалось, что российская федерация сёрфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту города Москвы проведёт международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup 2023.