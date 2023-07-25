В Москве пройдёт отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу
- © Пресс-служба Федерации Сёрфинга России
Спортсмены из России, Южной Кореи, Японии и Белоруссии поборются за звание победителя престижных соревнований и за рейтинговые очки в отборе на чемпионат мира CWSA.
Соревнования пройдут в двух категориях — профессионалы (Pro) и любители (Amateurs).
Для зрителей будут организованы бесплатный вход в зону отдыха «Берёзы Парк», обширная развлекательная программа и шоу-заезды с участием селебрити.
Первый Ingrad Wakesurf Cup состоялся в 2019 году. По итогам предыдущего международного сезона российский этап был признан лучшим среди всех турниров CWSA и удостоен почётного звания «Событие года».
Ранее в Санкт-Петербурге был установлен самый продолжительный вейксёрф-заезд в мире, время которого составило 24 часа.