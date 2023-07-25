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В Москве пройдёт отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу

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Российская федерация сёрфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту города Москвы проведёт международный турнир CWSA Ingrad Wakesurf Cup-2023.
В Москве пройдёт отборочный этап чемпионата мира по вейксёрфингу
  • © Пресс-служба Федерации Сёрфинга России

Спортсмены из России, Южной Кореи, Японии и Белоруссии поборются за звание победителя престижных соревнований и за рейтинговые очки в отборе на чемпионат мира CWSA.

Соревнования пройдут в двух категориях — профессионалы (Pro) и любители (Amateurs).

Для зрителей будут организованы бесплатный вход в зону отдыха «Берёзы Парк», обширная развлекательная программа и шоу-заезды с участием селебрити. 

Первый Ingrad Wakesurf Cup состоялся в 2019 году. По итогам предыдущего международного сезона российский этап был признан лучшим среди всех турниров CWSA и удостоен почётного звания «Событие года».

Ранее в Санкт-Петербурге был установлен самый продолжительный вейксёрф-заезд в мире, время которого составило 24 часа.

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