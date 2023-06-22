В Санкт-Петербурге установили первый рекорд России по вейксёрфингу

В Санкт-Петербурге был установлен самый продолжительный вейксёрф-заезд в мире, время которого составило 24 часа.

В заезде приняли участие более 100 профессиональных спортсменов и любителей вейксерфинга из 10 городов России. Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов России.

«Установить рекорд приехали спортсмены из десятка городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Саратова, Краснодара, Уфы и других. Не меньше удивляет и возрастной диапазон участников: самым юным — 9 лет, а самому взрослому — 51 год!» — рассказала основатель проекта «Провейксерф», организатор двадцатичетырехчасового заезда Светлана Белова.



Для установки первого рекорда России по вейксерфингу организаторы выбрали 21 июня — самый длинный день и самую короткую ночь года. Старт заезда был дан в 7:00, когда от пирса вейкстанции «WakeSPB», расположенной в акватории Невы, отошёл катер с первыми участниками на борту. Завершился заезд ровно через сутки — в 7:00 22 июня. Новых участников заезда каждый час подвозила лодка подбора. Смена спортсменов и дозаправка проводились непосредственно на воде. Время проезда каждого участника составило около десяти минут.

Главный редактор и основатель Книги Рекордов России Станислав Коненко вручил организаторам Сертификат об установлении рекорда России сразу по завершению заезда.

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