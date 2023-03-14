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Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своём самом экстремальном желании.
Туктамышева рассказала, какое у неё есть экстремальное желание
  • РИА Новости

«Буду ли я купаться с акулами? Не знаю. Пока нет. Есть ли у меня ещё какие-то экстремальные желания? Я бы хотела попробовать сёрфинг. А так, самое экстремальное — это катание на сноуборде», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Напомним, что спортсменка готовится принять участие в турнире шоу-программ, который пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поставит номера Туктамышевой и Евгении Медведевой для турнира по шоу-программам.

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