Глава СБР Майгуров об отношениях с IBU: несмотря ни на что, мы должны уважать правила

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о взаимоотношениях организации с Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Несмотря ни на что, мы остаёмся страной — членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция — российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Майгуров прокомментировал расставание с многолетним спонсором СБР и объявил о сотрудничестве с новым крупным партнёром.