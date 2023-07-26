Глава СБР Майгуров об отношениях с IBU: несмотря ни на что, мы должны уважать правила
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Несмотря ни на что, мы остаёмся страной — членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция — российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно», — цитирует Майгурова «Чемпионат».
Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее Майгуров прокомментировал расставание с многолетним спонсором СБР и объявил о сотрудничестве с новым крупным партнёром.