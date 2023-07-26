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Фральцова победила на чемпионате России по современному пятиборью

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Ксения Фральцова стала победительницей чемпионата России по современному пятиборью в Москве.
Фральцова победила на чемпионате России по современному пятиборью

Спортсменка набрала в сумме всех видов программы 1408 очков. Второе место заняла Ульяна Баташова (1403), а третьей стала Амина Тагирова (1390). 

7 июля в Федерации современного пятиборья России сообщили, что российские пятиборцы не смогут выступить на международных стартах в этом году из-за сроков подачи заявки для получения нейтрального статуса. 

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял критерии допуска российских спортсменов для участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

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