Фральцова победила на чемпионате России по современному пятиборью

Ксения Фральцова стала победительницей чемпионата России по современному пятиборью в Москве.

Спортсменка набрала в сумме всех видов программы 1408 очков. Второе место заняла Ульяна Баташова (1403), а третьей стала Амина Тагирова (1390).

7 июля в Федерации современного пятиборья России сообщили, что российские пятиборцы не смогут выступить на международных стартах в этом году из-за сроков подачи заявки для получения нейтрального статуса.

Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял критерии допуска российских спортсменов для участия в международных турнирах в нейтральном статусе.