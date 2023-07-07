Узнать больше

Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе

Короткая ссылка
Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял критерии допуска российских спортсменов для участия в международных турнирах в нейтральном статусе.
Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе
  • Gettyimages.ru
  • © Luca Sage

Как сообщается на сайте организации, процесс подачи заявок российских спортсменов в UIPM стартует 31 июля. 

Уточняется, что пятиборцы должны доказать независимой комиссии UIPM, что они никогда активно не поддерживали спецоперацию, а также соблюдают антидопинговые правила. Также спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить