Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял критерии допуска российских спортсменов для участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

Как сообщается на сайте организации, процесс подачи заявок российских спортсменов в UIPM стартует 31 июля.

Уточняется, что пятиборцы должны доказать независимой комиссии UIPM, что они никогда активно не поддерживали спецоперацию, а также соблюдают антидопинговые правила. Также спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.