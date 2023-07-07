Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе
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Как сообщается на сайте организации, процесс подачи заявок российских спортсменов в UIPM стартует 31 июля.
Уточняется, что пятиборцы должны доказать независимой комиссии UIPM, что они никогда активно не поддерживали спецоперацию, а также соблюдают антидопинговые правила. Также спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям.
Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.