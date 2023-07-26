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Ярошик не исключил, что состав «Оренбурга» пополнят два новичка

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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что состав команды могут пополнить два новичка.
Ярошик не исключил, что состав «Оренбурга» пополнят два новичка
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы решаем, может, два игрока появятся в команде. Пока всё решается», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. 45-летний чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Встреча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 6:0. Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу A. В следующем туре армейский клуб сыграет с «Факелом», а «Оренбург» встретится с «Сочи». 

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после разгромного поражения от ЦСКА отметил, что в клубе доверяют новому главному тренеру Иржи Ярошику.

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