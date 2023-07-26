Спортдиректор «Оренбурга» — после разгрома от ЦСКА: кредит доверия к Ярошику остаётся

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев после разгромного поражения от ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России отметил, что в клубе доверяют новому главному тренеру Иржи Ярошику.

«Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению? Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остаётся. Всё хорошо», — цитирует Андреева «Чемпионат».

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. 45-летний чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 6:0. Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу A. В следующем туре армейский клуб сыграет с «Факелом», а «Оренбург» встретится с «Сочи».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над «Оренбургом».