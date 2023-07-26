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Рублёв: Сапата-Миральес заслуживал победы

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).
Рублёв: Сапата-Миральес заслуживал победы
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

«Я чувствовал, что играл хорошо и что всё было под контролем, но каким-то образом я проиграл первый сет, и меня это расстроило. Но я вернулся в игру, собрался и провёл очень хорошую вторую партию. Чувствовалось, что Бернабе заслуживал победы. Поразительно, что мне удалось победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Россиянин обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты.

В следующем круге Рублёв сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры Рублёва.

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