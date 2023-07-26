Тарпищев: Рублёв прибавил в этом году и выступает на уровне топ-5 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень игры российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Рублёв в этом году реально прибавил, стал стабильнее играть. Подача лучше стала. Вариативности ещё не хватает, но реально он в пятёрке в мире. В рейтинге за этот год он четвёртый, сразу за Медведевым. Это объективно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

25-летний теннисист из России (второй номер посева) в финальном матче нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду (первый) в двух сетах со счётом 7:6, 6:0.

Рублёв выиграл второй турнир в сезоне и 14-й в карьере. Россиянин в апреле одержал победу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Он занимает седьмое место в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв отыграл три матчбола и вышел во второй круг турнира ATP 500 в Гамбурге.