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Богословская: россияне не ждут решения МОК, они продолжают готовиться к Олимпийским играм

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская рассказала, как российские спортсмены относятся к ситуации с переносом решения МОК по допуску к Олимпийским играм 2024 года.
Богословская: россияне не ждут решения МОК, они продолжают готовиться к Олимпийским играм
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Российские спортсмены уже давно не ждут никаких решений МОК. Все смирились с этой неопределённостью. Никакой паники уже давным-давно нет. Они спокойно готовятся к отечественным соревнованиям, занимаются своим делом. Те, кто имеет международную практику, формируют свой календарь с учётом зарубежных соревнований. И, безусловно, все планируют участие в Олимпиаде. Вне зависимости от решения олимпийского комитета. Делай, что должен, и свершится, чему суждено, — именно по такой философии сейчас живёт весь российский спорт», — сказала Богословская RT.

Ранее Богословская объяснила причины постоянной отсрочки решения МОК по допуску российских спортсменов к летним Играм в Париже. 

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