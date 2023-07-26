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Богословская: Бах — слабый руководитель, он дискредитировал МОК

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская объяснила причины постоянной отсрочки решения МОК по допуску российских спортсменов к летним Играм в Париже.
Богословская: Бах — слабый руководитель, он дискредитировал МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«МОК своими заявлениями уже давно себя дискредитировал и доказал общественности, что не имеет веса в этих политических играх, в связи с чем не имеет определённой позиции. Это указывает на то, что в организации очень слабое управление. Томас Бах — слабый руководитель. Я уверена, что при доне Хуане Антонио Самаранче такой ситуации бы не возникло. Когда у тебя есть авторитет, ты можешь всё контролировать, а не заниматься приспособленчеством, как это сейчас делает МОК.

Пытаются сесть на все стулья сразу, но так можно сесть мимо и оказаться на полу, что в скором времени и может произойти. Ещё они возложили ответственность на национальные комитеты, которые тоже не имеют чёткой позиции. И из-за страха принять конкретное решение по вопросу допуска россиян и белорусов они создали такое спортивное чистилище: ни туда ни сюда», — заявила Богословская RT.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась эмоциями от ожидания командой допуска к Олимпиаде-2024.

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