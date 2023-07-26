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Родионенко: самое страшное для моих спортсменов — не поехать на Олимпийские игры

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась эмоциями от ожидания командой допуска к Олимпиаде — 2024.
Родионенко: самое страшное для моих спортсменов — не поехать на Олимпийские игры
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Самое страшное для меня и для моих спортсменов — пропустить Олимпийские игры. Нам очень обидно от всей этой ситуации с МОК. Сегодня у нас была тренировка, на которой я увидела, что мои ребята не опускают руки. Во всех живёт надежда на лучшее и теплится вера в олимпийскую мечту. У нас большие претензии на выигрыш и самые высокие места. Но, к большому сожалению, от нас участие не зависит.

Я уже в какой-то степени смирилась с тем, что нынешнее поколение не поедет на летние Игры в Париж. Россия это уже проходила в 1984 году. Олимпийская мечта того поколения не сбылась. В 1988-м мы вернулись и победили. Но наших ребят это не сломало. Сейчас история повторяется. И на коленях мы стоять не должны. Не пустят — примем это с достоинством», — сказала Родионенко RT.

Ранее Родионенко прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отсрочке решения по допуску российских спортсменов к летним Играм в Париже.  

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