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Родионенко: МОК затягивает историю с допуском россиян, чтобы не потерять свой имидж

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отсрочке решения по допуску российских спортсменов к летним Играм в Париже.
Родионенко: МОК затягивает историю с допуском россиян, чтобы не потерять свой имидж
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Абсолютно каждое заявление господина Томаса Баха одинаковое. Ничего не меняется, они продолжают растягивать момент. Сейчас мы вместе со сборной ждём решения FIG, но все у нас прекрасно понимают, что ничего хорошего оно нам не сулит. Потому что, согласно рекомендациям, не допустят членов обществ ЦСКА и «Динамо» и, кроме того, заставят откреститься от политики Российской Федерации.

Зачем они затягивают с решением и не могут просто нас не допустить? Всё просто. МОК беспокоится исключительно за свой имидж. Не хочет потерять лицо перед всем миром. Будут тянуть до конца, а затем расскажут, что старались нас допустить, но не вышло. А на российских и белорусских спортсменов организации наплевать. Так что нам остаётся только ждать у моря погоды и надеяться на лучший исход. Но я уверена, что участвовать в международных соревнованиях мы будем только после окончания СВО. И мы обязательно достигнем своих целей», — заявила Родионенко RT.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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