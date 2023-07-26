Родионенко: МОК затягивает историю с допуском россиян, чтобы не потерять свой имидж

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отсрочке решения по допуску российских спортсменов к летним Играм в Париже.

«Абсолютно каждое заявление господина Томаса Баха одинаковое. Ничего не меняется, они продолжают растягивать момент. Сейчас мы вместе со сборной ждём решения FIG, но все у нас прекрасно понимают, что ничего хорошего оно нам не сулит. Потому что, согласно рекомендациям, не допустят членов обществ ЦСКА и «Динамо» и, кроме того, заставят откреститься от политики Российской Федерации.



Зачем они затягивают с решением и не могут просто нас не допустить? Всё просто. МОК беспокоится исключительно за свой имидж. Не хочет потерять лицо перед всем миром. Будут тянуть до конца, а затем расскажут, что старались нас допустить, но не вышло. А на российских и белорусских спортсменов организации наплевать. Так что нам остаётся только ждать у моря погоды и надеяться на лучший исход. Но я уверена, что участвовать в международных соревнованиях мы будем только после окончания СВО. И мы обязательно достигнем своих целей», — заявила Родионенко RT.

Ранее глава МОК Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.