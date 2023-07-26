В «Страсбуре» подтвердили переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Это правда», — цитирует Дезире Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Страсбур» и «Дженоа» вступили в переговоры по Захаряну.

По информации итальянского журналиста Николо Скира, «Лацио» подпишет с россиянином пятилетний контракт. По информации источника, 20-летний россиянин будет зарабатывать в римском клубе €1,8 млн в год. Сумма трансфера составит €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну.