Ди Марцио: «Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, итальянский клуб выбрал россиянина в качестве приоритетного подписания этим летом. «Лацио» принял решение отказаться от кандидатуры японского хавбека Даити Камады из-за высоких требований по зарплате.
Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее сообщалось, что тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна.