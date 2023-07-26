Ди Марцио: «Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну

«Лацио» и «Динамо» проводят финальные переговоры по полузащитнику Арсену Захаряну.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, итальянский клуб выбрал россиянина в качестве приоритетного подписания этим летом. «Лацио» принял решение отказаться от кандидатуры японского хавбека Даити Камады из-за высоких требований по зарплате.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна.