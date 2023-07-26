Узнать больше

Ди Марцио: «Лацио» ведёт финальные переговоры с «Динамо» по Захаряну

Короткая ссылка
«Лацио» и «Динамо» проводят финальные переговоры по полузащитнику Арсену Захаряну.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, итальянский клуб выбрал россиянина в качестве приоритетного подписания этим летом. «Лацио» принял решение отказаться от кандидатуры японского хавбека Даити Камады из-за высоких требований по зарплате. 

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить