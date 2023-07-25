Узнать больше

La Gazzetta dello Sport: тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна

Короткая ссылка
Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри не дал согласия на переход футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна.
La Gazzetta dello Sport: тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна
  • РИА Новости

Клубы достигли соглашения об осуществлении трансфера за €10 млн + бонусы, но Сарри не одобрил переход Захаряна в «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что специалисту нужен «готовый игрок» на замену сербу Сергею Милинковичу-Савичу, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что Захарян в случае перехода в «Лацио» будет прогрессировать в Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить