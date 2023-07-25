La Gazzetta dello Sport: тренер «Лацио» Сарри не одобрил переход Захаряна

Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри не дал согласия на переход футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Клубы достигли соглашения об осуществлении трансфера за €10 млн + бонусы, но Сарри не одобрил переход Захаряна в «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что специалисту нужен «готовый игрок» на замену сербу Сергею Милинковичу-Савичу, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что Захарян в случае перехода в «Лацио» будет прогрессировать в Италии.